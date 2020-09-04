В Южной Осетии заявили, что флаг Грузии никогда не будет развеваться в республике

ЦХИНВАЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Флаг Грузии никогда не будет развеваться на территории Южной Осетии, чья безопасность обеспечивается в том числе военнослужащими Российской Федерации, заявил ТАСС в пятницу спикер парламента закавказской республики Алан Тадтаев, комментируя заявление лидера грузинских лейбористов.

Накануне лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили пообещал вскоре поднять флаг своей страны над российской военной базой в Южной Осетии. Выступление прошло на одном из участков центральной грузинской магистрали, в нескольких сотнях метров от Южной Осетии.

"Такие заявления от разных грузинских политиков периодически появляются. Южная Осетия на сегодняшний день в состоянии отстоять свою свободу и независимость, тем более с помощью Российской Федерации. Пусть они забудут о том, что флаг Грузии когда-нибудь будет развеваться на территории Южной Осетии. Народ определился, выбрал для себя путь и этот путь - точно без Грузии", - заявил Тадтаев.

По словам спикера, в Южной Осетии привыкли к подобным заявлениям от грузинских политиков. "Руководство Грузии наотрез отказывается от подписания мирного договора о неприменении силы и свою реваншистскую политику наглядно демонстрирует такого рода заявлениями. Но Южная Осетия уже не та, что была в 1989-1990-х годах, и такие заявления под собой не имеют никакой почвы. На сегодняшний день по договору с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией - безопасность Республики Южная Осетия охраняется российскими военнослужащими - 4-й российской военной базой, а также погрануправлением ФСБ России", - подчеркнул он, посоветовав политическим силам Грузии "осмысливать подобные заявления на холодную голову".