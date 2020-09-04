Эксперты призвали СМИ к объективности в освещении ситуации с Навальным

ТАСС, 4 сентября. Алексей Навальный является "идеальной жертвой" для некоторых западных СМИ, которые не обращают внимания на важные аспекты дела. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт в области массовых коммуникаций Анн-Лор Боннель, призвав прессу к большей объективности.

По ее словам, пресса предпочитает не упоминать о том, что "омские врачи сделали все, чтобы спасти жизнь Алексею Навальному". "Блогер не является оппозиционером номер один в России, но это идеальная жертва для той части прессы на Западе, которая не задает вопросов по существу, - считает она. - А главный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, кому выгодно это преступление".

Боннель считает нелепыми предположения о причастности к этому делу российских властей. "Это противоречит интересам Москвы, которая не стремится к обострению международной напряженности", - заметила эксперт. По ее мнению, "в связи с деятельностью блогера у него в то же время могут быть могущественные враги в бизнесе".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он был доставлен в Берлин и помещен в клинику "Шарите".

Возможные санкции ЕС

Инцидент с Алексеем Навальным не должен привести к введению новых антироссийских санкций Евросоюзом и не создает угрозы для проекта "Северный поток - 2". Такое мнение высказал в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС главный редактор и издатель журнала Politics First политолог Маркус Пападопулос.

"Я не думаю, что против России будут введены новые ограничительные меры, а даже если они последуют, то это будут ограничения на въезд нескольких высокопоставленных российских политиков в западные страны, - отметил собеседник агентства. - Брюссель сейчас сильнее беспокоят те санкции, что уже были введены против России и которые ЕС изначально вводить не хотел, но сделал это, когда Германия и Франция сдались под нажимом США и Великобритании. На этот раз давление будет не таким сильным, поскольку Великобритания вышла из ЕС. Евросоюз же хочет восстановить торговлю с Россией в прежних объемах, пока не может этого сделать из-за действующих санкций и не хочет усугублять ситуацию".

Пападопулос также уверен, что новый международный скандал никак не отразится на судьбе газопровода "Северный поток - 2", "который имеет жизненно важное значение для немецкой экономики, лишь не так давно вышедшей из рецессии".

При этом эксперт считает более высокой вероятность введения санкций Вашингтоном и Лондоном, который больше не обязан следовать политике ЕС. "Хотя аргументация Запада в этом случае крайне слаба, у правительства Великобритании и США появилась возможность показать населению своих стран, что Россия угрожает их свободе и независимости, а также всей западной цивилизации. Это, в свою очередь, подтверждает "необходимость" наращивать оборонные бюджеты, сохранять уже введенные против РФ санкции и вводить новые", - отметил Пападопулос, добавив, что в ходе президентской кампании в США на антироссийской теме в контексте произошедшего с Навальным будут играть как президент США Дональд Трамп, так и его соперник демократ Джозеф Байден.

По словам Пападополуса, нельзя исключать, что Великобритания и США могли организовать инцидент с Навальным, чтобы демонизировать РФ, а также на время отвлечь внимание общественности от проблем, вызванных пандемией коронавируса.

"Я согласен с тем, что говорил [президент Белоруссии Александр] Лукашенко. Запад, в особенности Великобритания и США, вполне может пойти на то, чтобы убрать своего человека. Будем честны, Навальный - их человек, так как Лондон и Вашингтон надеялись, хотя и безосновательно, что он сможет получить достаточно поддержки, чтобы свергнуть действующую власть, и будет способствовать возвращению России в 90-е годы, когда она находилась в подчиненном положении по отношению к Западу", - отмечает Пападопулос.

Эксперт сомневается в возможности отравления Навального, особенно с использованием "Новичка", указывая на то, что блогер стал единственным пассажиром самолета, пострадавшим от действия предположительно крайне токсичного вещества. Пападопулос также обращает внимание на то, что Навальный не представляет угрозы для российской власти, так как его узнаваемость и популярность для этого недостаточно высоки.

"Власти Германии должны поделиться своими выводами, представить доказательства не только России, но и миру в целом, а также пригласить в Берлин российских медиков и ученых. В 2018 году после произошедшего в Солсбери британская сторона представила крайне мало фактов. В наше время на Западе политики и журналисты могут обвинять РФ в чем угодно, при этом не представляя каких бы то ни было доказательств. Ожесточенная и хорошо срежиссированная экономическая и медийная война против России идет с 2014 года, и утверждения о том, что Навального мог отравить Кремль, - часть этой кампании", - отметил Пападопулос.

Интересы российских властей

Отравление Навального противоречило бы интересам российских властей, инцидент с ним наносит ущерб Москве. Такое мнение высказал ТАСС словацкий политолог, руководитель европейского аналитического центра ComeniusAnalytica Владимир Бачишин.

"Отравление оппозиционера противоречит интересам российских властей. Оно нанесло им серьезный ущерб, - считает он. - Доказательств возможной причастности властей РФ к отравлению Навального веществом из группы "Новичок", о котором сообщили представители Германии, до сих пор представлено не было. Рассматриваемые версии базируются лишь на предположениях".

У эксперта вызывает серьезные вопросы то обстоятельство, что от применения "Новичка", являющегося сильнейшим нервнопаралитическим препаратом, не пострадал никто из ближайшего окружения Навального.

"Самое странное, что отравили только Навального. Данное вещество <...> должно было отразиться на тех, кто был рядом с ним. Никто, однако, из этих людей не пострадал. Необходимо расследовать обстоятельства произошедшего", - подчеркнул Бачишин.