Помпео: США и ЕС хотят обеспечить защиту прав и свобод участников протестов в Белоруссии

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. США вместе с Евросоюзом работают над обеспечением защиты прав и свобод участников протестов в Белоруссии. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в пятницу в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

"Мы ясно дали понять, что эти выборы не были настоящими выборами и были сфальсифицированы. Это не было справедливо", - утверждал Помпео, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в республике после выборов.

"Мы сейчас приступили к работе с нашими партнерами по ЕС над обеспечением того, во имя чего все эти люди вышли на улицы, жертвовали своей жизнью и попали в тюрьму - только за требование соблюдения основополагающих свобод, дарованных природой каждому человеку, созданному по образу и подобию Бога. Мы хотим, чтобы у белорусского народа это было, и намереваемся добиться этого", - заключил госсекретарь США.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе состоявшегося в пятницу разговора обратил внимание главы представительства ЕС в Москве Маркуса Эдерера на важность урегулирования ситуации в Белоруссии самими белорусами, без внешнего вмешательства.