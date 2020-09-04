МИД Австрии вызвал посла России в Вене для беседы по ситуации с Навальным

ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Мне не нужны для этого призывы оппозиции. Мы поручили это вчера, и он [посол] сегодня будет в МИД", - сказал Шалленберг в эфире австрийского радио в ответ на вопрос, будет ли его министерство вызывать российского дипломата по призыву австрийской оппозиции.

"Мы подтверждаем факт встречи", - сообщили ТАСС в посольстве России.

Как заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский по итогам встречи в МИД Австрии, требования в адрес России о проведении быстрого и открытого расследования ситуации с Алексеем Навальным неуместны из-за отсутствия фактов с германской стороны по этому инциденту.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, будто блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Берлин призвал Россию прояснить обстоятельства инцидента. Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося.