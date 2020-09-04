Помпео заявил, что США пытаются не допустить отмены оружейного эмбарго в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. США намерены воспрепятствовать отмене эмбарго на поставки вооружений Ирану, срок действия которого истекает в середине октября. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

"Прямо сейчас мы ведем битву в ООН, - сказал он. - Прежняя администрация США говорила, что спустя пять лет иранцы смогут приобретать вооружения у Китая и у России и что они смогут продавать системы оружия, что обогатит клептократов и теократов в Иране. Если США не примут мер, то 18 октября это может случиться. Мы не намерены допустить этого".

По словам госсекретаря США, позиция США находит поддержку у государств района Персидского залива. Кроме того, добавил он, "другие страны в частном порядке заявляют США о том, что они следуют правильным курсом". "Россия и Китай избрали иной курс, - заявил он, - и они хотят вооружить Иран, который угрожает народам Ближнего Востока и Европы".

В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Из него Вашингтон вышел в 2018 году. 20 августа Помпео лично передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос американской стороны. МИД РФ ранее заявлял, что инициатива США незаконна и "неизбежно потерпит крах".