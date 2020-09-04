Иран допустил экспертов МАГАТЭ на один из своих объектов

ТАСС, 4 сентября. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию одного из двух иранских объектов, где, как оно подозревало, хранился незаявленный ядерный материал. Об этом со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило в пятницу агентство Reuters.

Согласно его данным, по состоянию на 25 августа запасы обогащенного урана страны достигли 2 105,4 кг, в то время как разрешенный в соответствии с ядерной сделкой 2015 года лимит составляет 202,8 кг или 300 кг фторида урана (UF6).

На прошлой неделе МАГАТЭ в совместном заявлении с властями Ирана проинформировало, что Тегеран предоставит организации доступ к двум своим объектам для проведения инспекций.