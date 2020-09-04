СМИ: шестерых белорусских журналистов освободили из изолятора

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Шестеро белорусских журналистов, которым суд в Минске ранее назначил по трое суток административного ареста, вышли из центра изоляции правонарушителей в переулке Окрестина. Видеозапись, на которой видно, как они покидают центр, распространил интернет-портал tut.by .

Освобождены сотрудники "Комсомольской правды в Беларуси" Мария Элешевич, Никита Дуболеко, Сергей Щеголев, журналист БелаПАН Андрей Шавлюго, корреспонденты tut.by Надежда Калинина и Алексей Судников. В пятницу суд признал их виновными в участии в несанкционированной студенческой акции протеста, прошедшей во вторник в Минске. С учетом срока нахождения под стражей сотрудники СМИ были освобождены в день вынесения вердикта.

Сотрудники СМИ физически не присутствовали в зале суда и выступали по видеосвязи из центра изоляции правонарушителей в переулке Окрестина. Предыдущие заседания по их делам прошли в среду. Тогда суд направил их дела на доработку в связи с выявленными недостатками.

Как и 2 сентября, по видеосвязи в качестве свидетелей были представлены сотрудники ОМОН, как было заявлено, принимавшие участие в задержании. При этом правоохранители отказались снимать скрывавшие лица балаклавы, несмотря на ходатайства адвокатов задержанных.

Силовики утверждали, что журналисты в ходе шествия 1 сентября призывали протестующих не прекращать акцию и двигаться вперед, тем самым координируя участников шествия. Кроме того, по сообщениям белорусских СМИ, в зале суда очно выступил мужчина, представившийся как Олег Новаш. Его показания совпали со словами сотрудников МВД.

Опрошенные ранее свидетели со стороны защиты отмечали, что журналисты не призывали протестующих к подобным действиям, а лишь исполняли профессиональный долг. Также судом были рассмотрены предоставленные адвокатами видеозаписи, на которых видна работа журналистов в тот день.