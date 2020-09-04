Новым мэром Риги станет Мартиньш Стакис

РИГА, 4 сентября. /ТАСС/. Кандидат от списка партий "Для развития / За!" и "Прогрессивные" Мартиньш Стакис станет новым мэром латвийской столицы. Соответствующей договоренности в пятницу достигли участники новой правящей коалиции, сформированной по итогам внеочередных выборов в Рижскую думу 29 августа, передает агентство LETA.

Представили остальных трех участников коалиции - Новой консервативной партии, блока национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и Латвийского объединения регионов (ЛОР), а также партии "Новое единство" - получат посты вице-мэров.

Правящая коалиция в 60-местной Рижской думе сформирует стабильное большинство голосов - 39 мандатов.

По данным ЦИК Латвии, либеральный блок "Для развития / За!" и "Прогрессивные" победил на выборах 29 августа с 26,16% голосов избирателей и получил 18 мандатов в думе. Второе место с 16,89% голосов избирателей и 12 мандатами заняла отстаивающая интересы русскоязычного населения социал-демократическая партия "Согласие", за которой следуют входящие в правящую коалицию в Латвии "Новое Единство" (15,24%, десять мест), нацблок и "Латвийское объединение регионов" (9,64%, семь мандатов), а также "Честь служить Риге" (7,72%, пять мест), Новая консервативная партия (6,39%, четыре мандата) и "Русский союз Латвии" (6,52%, четыре кресла).