Президент Германии считает, что ответственных за инцидент с Навальным нужно искать в РФ

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал мнение, согласно которому результаты обследования Алексея Навального подтверждают, что его отравили, поскольку хотели заставить замолчать. Глава государства дал интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), выдержки из которого опубликованы в пятницу.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Результаты тщательного обследования, к сожалению, подтверждают худшие опасения: Навального отравили, преследуя цель заставить замолчать", - считает президент. По его мнению, правительство в Москве должно ответить "на неотложные вопросы". Штайнмайер предупредил, что власти ФРГ "в координации с европейскими партнерами" сделают выводы из случившегося.

"Мы не хотим враждебного отношения к России или российскому народу. Но о беззаконии нужно ясно заявлять", - сказал он. "И в данном случае было совершено преступление, ответственных за которое следует искать только в России", - полагает Штайнмайер.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, согласно которому токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД РФ указали, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.