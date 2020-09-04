В Великобритании заявили, что рассматривают возможность санкций против властей Белоруссии

ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Великобритания совместно с европейскими партнерами рассматривает возможность санкций из-за нарушений прав человека в Белоруссии. Об этом заявила в пятницу глава департамента по делам Европы и Америки министерства иностранных дел Великобритании, замглавы ведомства Венди Мортон, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа".

"Мы готовы использовать санкции в отношении ответственных [за нарушения прав человека в Белоруссии] и будем работать с партнерами, чтобы рассмотреть все варианты", - добавила Мортон.

Она также объявила, что Великобритания "в течение двух лет выделит дополнительные £1,5 млн на поддержку проектов независимых СМИ и правозащитных организаций в Белоруссии".

"Великобритания не будет молчать, когда мы видим задержания политических кандидатов и мирных протестующих, - сказала она. - Призываем власти прекратить жестокость в отношении протестующих, отпустить задержанных, в том числе членов Координационного совета, и начать конструктивный диалог с Советом и гражданским сообществом".

Формат заседания

Заседание по ситуации в Белоруссии проходит по "формуле Арриа", то есть носит неформальный характер. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году.

Любой член Совета Безопасности может созывать встречи в данном формате, а также приглашать на них докладчиков из числа общественных деятелей или НКО. Другие страны не могут заблокировать проведение заседания, однако оно проходит не в зале Совета Безопасности, на нем не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены Совета при желании могут отказаться от участия во встрече.

Обсуждение ситуации в Белоруссии проводится по инициативе Эстонии, которая является непостоянным членом Совета в 2020-2021 годах. Эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу выступает в качестве председателя заседания.