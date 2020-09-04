Германия призвала США отменить санкции в отношении сотрудников МУС

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Берлин призывает Вашингтон отменить санкции, введенные США в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) и одного из его сотрудников. Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Хайко Мааса, распространенном в пятницу.

"Мы полностью доверяем работе Международного уголовного суда и считаем серьезной ошибкой то, что США пошли на этот шаг. Мы продолжаем работать над тем, чтобы Международный уголовный суд мог играть свою незаменимую роль в международной борьбе с безнаказанностью, и мы призываем Соединенные Штаты отменить свои меры", - говорится в сообщении.

Также министр подчеркнул, что введение Соединенными Штатами санкций в отношении двух высокопоставленных должностных лиц МУС "ставит под сомнение независимость Международного уголовного суда и серьезно угрожает его работе".

"Мы не можем с этим согласиться. Германия с самого начала поддерживала Международный уголовный суд и его работу. Мы также знаем из нашей собственной истории, что для привлечения к ответственности за серьезные международные преступления необходима сильная и независимая международная организация", - заключил министр.