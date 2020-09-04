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Помпео сообщил о намерениях США противодействовать Китаю дипломатически и экономически

Ситуация вокруг Галапагосских островов демонстрирует хищническую экономическую активность Китая, отметил госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. США намерены противодействовать Китаю на дипломатическом и экономическом фронтах. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, отвечая на вопрос о ситуации вокруг принадлежащих Эквадору Галапагосских островов, где в прибрежных водах ведут лов 325 судов, в том числе 274 китайских.

"Ситуация вокруг Галапагосских островов демонстрирует хищническую экономическую активность Китая и представляет собой еще одно серьезное нарушение международного права", - заявил он. По утверждению госсекретаря США, Китай "пытается делать другие государства своими вассалами", и это "создает огромную угрозу для мира". "Президент [США Дональд] Трамп понимает, что это создает реальную угрозу, и США на всех фронтах - дипломатическом и экономическом - противодействуют этому, - добавил он. - Мы больше не собираемся преклонять колено или подставлять другую щеку, мы намерены требовать, чтобы Коммунистическая партия Китая вела себя так же, как мы требуем от других государств".

На вопрос о том, поддерживают ли США в этой ситуации Эквадор, госсекретарь отметил, что американцы "работают с ними на протяжении месяцев и пытаются помочь им найти выход". "Никто не хочет там конфликта, - подчеркнул он. - Все хотят дипломатического урегулирования, и мы работаем с ними, с тем чтобы помочь в этом".

Галапагосские острова расположены в Тихом океане в 972 км к западу от побережья Эквадора. Общая площадь 19 островов - около 8 тыс. кв. км, население - около 25 тыс. В 1986 году богатая биоресурсами акватория вокруг островов общей площадью около 70 тыс. кв. км была объявлена природоохранной зоной.

Теги
СШАЭквадорКитайПомпео, Майкл (Майк)
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