Кипр намерен лишить гражданства семерых владельцев "золотых паспортов"

ТАСС, 4 сентября. Кипр запустил процедуру по лишению гражданства этой страны семи владельцев так называемых "золотых паспортов", которые стали гражданами государства в обмен на инвестиции в его экономику. Об этом заявил в четверг президент Кипра Никос Анастасиадис в интервью Agence France-Presse (AFP).

По его словам, ранее в этой программе "были некоторые изъяны и неточности, поэтому предпринято множество мер, чтобы представить более эффективные механизмы контроля".

Уже некоторое время власти страны изучают "любые нарушения" критериев для получения гражданства, указал Анастасиадис. По итогам проверки "гражданство семерых из них (владельцев "золотых паспортов" - прим. ТАСС) будет отозвано", заявил президент, не уточнив страну происхождения указанных лиц.

В среду президент пообещал обеспечить "эффективное и решительное расследование исключительных случаев натурализации" в рамках реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику островного государства. При этом Анастасиадис, согласно распространенному сообщению его канцелярии, "выразил сожаление в связи с происходящим в результате публикаций телеканала Al Jazeera".

Al Jazeera ранее выступила с утверждением, что около 1,4 тыс. человек, включая бизнесменов из РФ, Вьетнама и Китая, необоснованно получили кипрские паспорта по программе "гражданство в обмен на инвестиции", поскольку на момент рассмотрения заявок были под подозрением в совершении преступлений или даже в международном розыске. Оппозиция потребовала от властей объяснений, правительство занялось расследованием вокруг программы, хотя и отметило "подтасовку фактов" со стороны телеканала.

Черный список

Осенью 2019 года тогдашний глава МВД острова Константинос Петридис сообщил о наличии "черного списка" из 26 человек, которых кипрские власти собираются лишить "золотых паспортов". При этом он отметил, что у фигурантов списка есть право подать апелляцию, и дал понять, что практическая реализация процедуры лишения гражданства не будет простой и быстрой.

В конце ноября прошлого года кипрская газета Politis сообщила о том, что в "списке двадцати шести" фигурируют 10 россиян, а именно предприниматели Олег Дерипаска, Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, а также члены их семей. В приведенном газетой перечне имен также значились восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, два кенийца и один малайзиец.