Пенс назвал абсурдными обвинения в адрес Трампа в неуважении к ветеранам

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс назвал абсурдными обвинения в неуважении к ветеранам в адрес президента США Дональда Трампа.

"Любое предположение о том, что президент Трамп мог неуважительно поступить по отношению к ветеранам совершенно абсурдно", - заявил Пенс в пятницу в интервью телекомпании Fox Business в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в журнале The Atlantic о том, что Трамп в 2018 году отказался отправиться на кладбище под Парижем, где похоронены участвовавшие в Первой мировой войне американские военнослужащие.

Вице-президент США также добавил, что администрация Трампа "восстановила мощь американских вооруженных сил и укрепила арсенал демократии". "Я не знаю никого, кто столь же уважает и чтит американских военнослужащих и ветеранов, как Дональд Трамп", - добавил он.

В минувший четверг президент Трамп отверг публикацию в The Atlantic, назвав авторов этого материала лжецами. Трамп пояснил, что не смог отправиться тогда на кладбище из-за проливных дождей - занимающаяся охраной первых лиц государства Секретная служба США не позволила ему этого. В Twitter президент США назвал публикацию "позорной попыткой повлиять на выборы 2020 года".