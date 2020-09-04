Белоруссия считает встречу СБ ООН по правам человека в республике нелегитимной

ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Неформальная встреча СБ ООН по вопросам прав человека в Белоруссии, проводимая "по формуле Арриа", является нелегитимной и противоречит Уставу всемирной организации. Об этом в пятницу заявил в ходе заседания совета постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

"Будучи открытыми для инклюзивного и конструктивного диалога, мы никогда не примем попытки других стран членов [ООН] злоупотреблять СБ ООН, в том числе проводя такие встречи, как сегодня, для того чтобы набирать политические очки применяя избирательные подходы, - сказал Рыбаков. - Подобные попытки идут вразрез с положениями Устава ООН, поскольку вопросы нарушения прав человека должны рассматриваться соответствующими органами ООН, которые обладают очень очевидным и прозрачным мандатом на осуществление такой деятельности".

Рыбаков призвал иностранные державы проявить мудрость и воздержаться от вмешательства во внутренние дела его страны путем введения санкций, так как они нанесут вред всем.

"Будущее Беларуси будет зависеть от его народа, как мы уже доказали это в ходе нашей истории, - сказал Валентин Рыбаков, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", проходящей по инициативе Эстонии. - Мы никогда не приемлем внешнее вмешательство. Мы призываем наших международных партнеров проявить мудрость и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или ограничительные меры в отношении Беларуси нанесут вред всем".

Выступившая ранее на встрече экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала международное сообщество применить санкции в отношении представителей белорусской власти, которые, по ее словам, допустили нарушения на выборах и совершили преступления против человечности. В этом вопросе ее поддержал ряд представителей других стран.

Ранее страны Балтии уже ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для президента Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.

В ответ МИД Белоруссии утвердил свой санкционный список в отношении официальных лиц Литвы, Латвии и Эстонии. Министр иностранных дел республики Владимир Макей предупредил, что Белоруссия будет вводить ответные санкции в отношении стран, устанавливающих противоправные ограничения для его страны.

О заседании

Заседание по ситуации в Белоруссии проходит по "формуле Арриа", то есть носит неформальный характер. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году.

Любой член Совета Безопасности может созывать встречи в таком формате, а также приглашать на них докладчиков из числа общественных деятелей или НКО. Другие страны не могут заблокировать проведение заседания, однако оно проходит не в зале Совета Безопасности, на нем не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены совета при желании могут отказаться от участия во встрече.

Обсуждение ситуации в Белоруссии проводится по инициативе Эстонии, которая является непостоянным членом Совета в 2020-2021 годах. Эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу выступает в качестве председателя заседания.