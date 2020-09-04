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Госпитализация Алексея Навального
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Первый замгоссекретаря США обсудил с послом России инцидент с Навальным

Стивен Бигэн призвал Россию "в полной мере сотрудничать" в расследовании, которое ведет международное сообщество

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн встретился в пятницу с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым и обсудил с ним ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

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"Замгоссекретаря Бигэн отметил нашу серьезную обеспокоенность относительно выводов властей Германии о том, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен химическим отравляющим веществом из группы "Новичок", - сообщается в тексте.

"Замгоссекретаря призвал Россию в полной мере сотрудничать с расследованием этого нападения, которое ведет международное сообщество", - добавила Ортэгус.

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