Лидер непризнанного Косова приветствовал подписание соглашения между Белградом и Приштиной

БЕЛГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи приветствовал подписание соглашения между Белградом и Приштиной о нормализации экономических отношений. Об этом Тачи написал в своем Twitter.

"Приветствую подписание сегодня в Вашингтоне соглашения <...>. Благодарен Дональду Трампу и Ричарду Гренеллу за их лидерство в этом процессе. Косово теперь продолжит работу по развитию экономики, созданию рабочих мест и дальнейшей внутренней и международной консолидации", - написал Тачи.

Как ранее сообщил приштинский канал "Клан Косова", соглашение между Белградом и Приштиной содержит пункт о передаче ГЭС "Газиводе" под управление Белграда. Еще одним пунктом соглашения станет присоединение Приштины к "мини-Шенгену" (общебалканскому экономическому рынку), против которого косовары ранее активно выступали. Документ также включает годичный мораторий на вступление непризнанного Косова в международные организации.

По данным телеканала, документ предполагает инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты Белграда и Приштины, включая инфраструктуру.

Сербия не признает независимость непризнанного Косова, поэтому стороны подписывали соглашение не друг с другом, а каждая сторона по отдельности подписала соглашение с президентом США Трампом.

Экс-премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай заявлял, что выступает против такого документа. По его словам, если премьер непризнанного образования Авдулах Хоти подпишет соглашение с Белградом, то Харадинай выйдет из правящей коалиции.