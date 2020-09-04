Вучич заявил, что соглашение в Вашингтоне не признает Косово объектом международного права

БЕЛГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Соглашение, подписанное в Вашингтоне, не признает Косово объектом международного права. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич журналистам, обращение транслировал канал TV Pink.

"Я искренне доволен тем, чего мы достигли. Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трехстороннее соглашение. Таким образом, соглашение не признает Косово объектом международного права. Это хорошее соглашение для Сербии", - заявил Вучич.

"Пункта 10 в соглашении нет, нет признания Косова, граждане Косова могут вздохнуть спокойно. Они обязались вступить в мини-Шенген, это свободное движение товаров и рабочей силы в регионе, это даст новый импульс развитию нашей экономики. Думаю, это хорошие вещи, бояться нам нечего", - заявил Вучич.

Как ранее сообщил приштинский канал "Клан Косова", соглашение между Белградом и Приштиной содержит пункт о передаче ГЭС "Газиводе" под управление Белграда. Еще одним пунктом соглашения станет присоединение Приштины к "мини-Шенгену" (общебалканскому экономическому рынку), против которого косовары ранее активно выступали. Документ также включает годичный мораторий на вступление непризнанного Косова в международные организации.

По данным телеканала, документ предполагает инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты Белграда и Приштины, включая инфраструктуру.

Сербия не признает независимость непризнанного Косова, поэтому стороны подписывали соглашение не друг с другом, а каждая сторона по отдельности подписала соглашение с президентом США Трампом.