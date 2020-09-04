Глава МИД Украины заявил, что поддерживает идею посредничества по линии ОБСЕ в Минске

ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Украина поддерживает инициативу Албании и Швеции, которые в качестве нынешнего и предстоящего председателей ОБСЕ предложили направить в Белоруссию своих министров иностранных дел Эди Раму и Анн Линде для налаживания диалога между сторонами белорусского кризиса. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа".

"Украина приветствует совместное предложение действующего и предстоящего председателей ОБСЕ Албании и Швеции организовать визит [министров иностранных дел этих стран] в Белоруссию, чтобы встретиться с представителями правительства и оппозиции, мы поддерживаем такой диалог", - заявил Кулеба.

Как констатировал министр, Украина внимательно следит за развитием событий в соседней Белоруссии и с тревогой отмечает неприемлемое насилие по отношению к мирным протестующим, в результате которого многие из них получили травмы.

Глава МИД Украины напомнил, что Киев вынужден был отозвать для консультаций посла из Минска, а также заморозить все двусторонние контакты на высшем и высоком уровнях. Он также подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и не планирует делать это в дальнейшем, призвав к тому же другие страны, "прежде всего Россию".

"Украина готова помочь Белоруссии преодолеть существующий кризис без ослабления ее суверенитета и независимости, - резюмировал Кулеба. - Стабильное и демократическое развитие Белоруссии чрезвычайно важно для ее граждан, для соседствующей Украины и для остальной Европы".

Предложение ОБСЕ

Председательствующая в ОБСЕ Албания 17 августа направила Минску предложение принять с визитом премьера и министра иностранных дел страны Эди Раму и главу МИД Швеции Анн Линде, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии с представителями властей и оппозиции.

Москва выступает против попыток иностранных государств оказать давление на белорусские власти. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем назвал сомнительными "идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ", которая "сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании".