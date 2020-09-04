Главы МИД ФРГ и Франции назвали инцидент с Навальным "нарушением принципов плюрализма"

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили в пятницу ситуацию вокруг Алексея Навального, который находится на лечении в Германии, и выразили обеспокоенность в связи со случившимся с российским блогером. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух стран.

"Они [министры] разделяют глубокую обеспокоенность в связи с нападением на Навального, которое представляет собой очень серьезное нарушение основополагающих принципов демократии и политического плюрализма", - отмечается в тексте. Маас и Ле Дриан "выражают надежду на то, что российские власти гарантируют условия для обеспечения гражданских и политических прав российских граждан", утверждается в заявлении.

"Они повторяют и подчеркивают, что применение химического оружия - в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах - неприемлемо и нарушает международные нормы по запрещению использования такого оружия. Этот новый случай применения яда нервно-паралитического действия шокирует", - говорится в документе, который распространила пресс-служба МИД Германии.

Как указывается в тексте, министры поддерживают "усилия по полному запрету химоружия, что является основой Конвенции о запрещении химического оружия и обязывает участников обеспечить полную реализацию соглашения на их национальной территории". "Они [Маас и Ле Дриан] вместе с партнерами находятся в контакте с Организацией по запрещению химического оружия с целью изучить, как отреагировать на этот инцидент, и попросить при необходимости организацию о поддержке", - отмечается в заявлении МИД Германии и Франции.