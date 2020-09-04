Вучич назвал огромным шагом вперед экономическое соглашение Сербии и Косова

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Соглашение о нормализации экономического сотрудничества Сербии и непризнанного Косова является огромным шагом вперед. Такое мнение выразил в пятницу на церемонии подписания данной договоренности в Овальном кабинете Белого дома президент Сербии Александар Вучич.

"Говоря о политике, [следует признать, что] мы (Белград и Приштина - прим. ТАСС) не решили всех своих проблем. Между нами все еще много разногласий. Однако это (новое соглашение - прим. ТАСС) - огромный шаг вперед", - сказал Вучич. Он заявил, что "глубоко признателен" президенту США Дональду Трампу и его команде за посреднические усилия в подготовке данной договоренности.

"Для нас очень важно, что у нас будет объединяющая экономическая зона на всех западных Балканах. Это даст нам настоящие экономические результаты на благо всех наших людей", - убежден Вучич.

Он также пригласил Трампа нанести визит в Сербию. Вучич напомнил, что последним президентом США, посещавшим Белград, был Джимми Картер. Согласно данным Госдепартамента США, эта поездка состоялась 24-25 июня 1980 года. "Приезжайте в Сербию, и Вам будет оказан самый гостеприимный прием", - пообещал Вучич.

В свою очередь премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти охарактеризовал произошедшее как "замечательный момент" для всех Балкан. "Это огромный шаг к полной нормализации отношений, который должен в конечном счете привести к взаимному признанию <...>", - утверждал Хоти. По его словам, Приштина "полностью привержена совместной работе, улучшению жизней людей".

Между тем Трамп выразил мнение, что заключение договоренности могло случиться и "много лет назад". Однако, с точки зрения президента США, потребовалось новое мышление, продемонстрированное нынешним правительством в Вашингтоне.