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Трамп заявил, что Сербия обязалась перенести к июлю 2021 года посольство в Иерусалим

США добились дополнительного прогресса в достижении мира на Ближнем Востоке, заявил американский лидер

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Сербия взяла на себя обязательство перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к июлю будущего года. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении президента США Дональда Трампа.

Этот документ был распространен в связи с подписанием в Белом доме президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Авдулахом Хоти соглашения о нормализации экономических отношений. Договоренность была заключена в присутствии Трампа.

"Мы также добились дополнительного прогресса в достижении мира на Ближнем Востоке. Косово и Израиль согласились нормализовать связи и установить дипломатические отношения. Сербия обязалась открыть в текущем месяце торговое представительство в Иерусалиме и переместить в Иерусалим свое посольство к июлю", - отмечается в заявлении главы администрации США.

"Сегодня я рад объявить о еще одном историческом обязательстве. Сербия и Косово обязались обеспечить экономическую нормализацию", - подчеркивает Трамп. По словам американского лидера, он предлагает "новый путь" урегулирования вопросов взаимоотношений между Сербией и Косово. "Концентрируя внимание на создании рабочих мест и обеспечении экономического роста", Белград и Приштина в состоянии "достичь подлинного прорыва в экономическом сотрудничестве по широкому спектру вопросов", считает Трамп.

Он дает высокую оценку "невероятной храбрости" Вучича и Хоти. Благодаря им и принятым ими решениям укрепилась безопасность не только на Балканах, но и во всем мире, полагает президент США.

Теги
СШАСербияИзраильТрамп, Дональд
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