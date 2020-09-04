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Кризис в Белоруссии

Источник: миссия ООН не может быть направлена в Белоруссию только по запросу Тихановской

Зал заседаний Совбеза ООН EPA/JASON SZENES
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Зал заседаний Совбеза ООН
© EPA/JASON SZENES

ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая миссия ООН может направиться в Белоруссию либо по запросу властей страны, либо по решению Совета Безопасности, Совета по правам человека или Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил в пятницу ТАСС высокопоставленный источник в секретариате ООН, комментируя обращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в пятницу с просьбой послать в республику миссию ООН для наблюдения за соблюдением там прав человека.

"Размещение мониторинговой миссии может быть осуществлено по запросу страны, о которой идет речь, или же в соответствии с мандатом от одного из законодательных органов [ООН]", - сказал он. Собеседник ТАСС пояснил, что речь идет о Совете Безопасности, Совете по правам человека или, в ряде случаев, Генассамблее ООН.

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