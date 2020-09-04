Помпео заявил, что США озабочены укреплением вооруженных сил Китая

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. США озабочены наращиванием военного потенциала КНР. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании Fox News.

"Да, я озабочен тем, что Коммунистическая партия Китая расширяет свои военные возможности, - заявил он. - Я уверен, что президент США Дональд Трамп обеспечит нам такие позиции, которые позволят обеспечить безопасность Америки".

По словам госсекретаря, процесс укрепления вооруженных сил КНР "идет уже долгое время и он ускоряется". "Хорошая новость состоит в том, что президент США Дональд Трамп обеспечил нам те возможности, которые нам необходимы, как, например, создание Космических сил для того чтобы противостоять угрозам", - добавил он, указав при этом, что при администрации Трампа военный бюджет США вот уже два года подряд превышает $700 млрд. "За счет этого наши вооруженные силы имеют все необходимое", - добавил он.