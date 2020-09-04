Депутат Бундестага предостерег от поспешного осуждения Москвы в ситуации вокруг Навального

"Мы вообще не знаем, кто был преступником", - указал он в пятницу в эфире телерадиокомпании MDR. "Все исходят из того, что им было правительство [России], но это мог быть и отдельный ненормальный человек в спецслужбах", - заметил Гизи. "Может также быть, что это противник газопровода, ведущего в Германию", - заявил он, отметив, что нападение на блогера могли и заказать, понимая, что, "когда организовываешь такое убийство, вина возлагается на правительство, и это ведет к ухудшению отношений".

Гизи призвал сначала дождаться объяснений Москвы. По его мнению, со стороны властей РФ было бы совершенно нелогично организовывать отравление блогера, поскольку очевидно, что такой инцидент обострит и без того сложные отношения с Западом. "Поэтому я в это [причастность Москвы] не верю", - подытожил депутат.