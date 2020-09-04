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МВД Белоруссии сообщило о попытке взлома своего сайта

МВД Белоруссии сообщило о попытке взлома своего сайта.

Госпитализация Алексея Навального
Депутат Бундестага предостерег от поспешного осуждения Москвы в ситуации вокруг Навального
Грегор Гизи заявил, что не верит в причастность Москвы к инциденту
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