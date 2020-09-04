На митинг в Цхинвале собрались около тысячи человек. К ним вышел президент

ЦХИНВАЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек собрались в пятницу на санкционированный митинг в центре Цхинвала, организованный пропрезидентской партией "Единая Осетия", сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики. К собравшимся вышел президент Анатолий Бибилов.

"Более 1 000 человек собрались на санкционированый митинг, организованный политической партией "Единая Осетия" на Театральной площади Цхинвала, и люди еще прибывают", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Дина Гассиева, Бибилов заверил собравшихся, что все виновные в гибели задержанного Инала Джабиева (которая стала поводом для народных волнений) понесут максимально жесткое наказание. "Он призвал не политизировать вопрос и дождаться итогов расследования ", - сказала Гассиева.

По ее словам, президент также сообщил участникам акции, что предложил сформировать парламентскую комиссию, чтобы включиться в расследование этого резонансного дела. Она отметила, что на митинге также выступил представитель семьи Джабиевых, который также призвал не политизировать смерть родственника. "Он попросил руководство республики наказать виновных, чтобы в будущем такой трагедии в Южной Осетии больше не повторялось", - уточнила Гассиева.

В четверг мэрия Цхинвала дала разрешение на проведение митинга "Единой Осетии" численностью до 2 тыс. участников в поддержку конституционного строя, законности и правопорядка. Как сообщала ТАСС Гассиева, глава государства принял приглашение выступить перед участниками митинга. По ее словам, президент должен был рассказать собравшимся о своем видении сложившейся в республике ситуации, а также о ходе расследования смерти гражданина Южной Осетии Инала Джабиева, которое он взял под личный контроль.

На прошлой неделе, 28 августа, в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. По разным оценкам, количество собравшихся достигало тысячи человек. На следующий день глава правительства Эрик Пухаев подал в отставку, президент принял ее, врио премьера региона назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев. Также ранее президент на время расследования отстранил от должности главу МВД.