Несколько сотен человек собрались в Минске на площади Независимости

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен манифестантов собрались в пятницу вечером на площади Независимости в центре Минска, где в течение уже 27 дней каждый вечер проходят акции протеста против официальных итогов президентских выборов.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, сюда с разных частей белорусской столицы стеклись участники сразу нескольких более мелких манифестаций, которые проходили в последние часы в разных районах города. Люди шли с плакатами: "Выйди подсчитай!", "Нас 97%" Следовавшие по проспекту Независимости машины, также уже по заведенной традиции, приветствовали людей звуковыми сигналами.

Полиция никак не препятствовала проходу манифестантов. В какой-то момент на проспекте им встретилась идущая навстречу колонна из нескольких десятков сторонников действующего президента Александра Лукашенко. Но обе стороны спокойно разошлись в разные стороны. Уже перед самым входом на площадь двое милиционеров просили освещающих акцию журналистов держаться на расстоянии от протестующих в случае активных действий со стороны представителей правоохранительных органов. Однако их нигде не было видно.

Манифестанты также вели себя спокойно. Включали фонарики, пели песни и водили хороводы. Чуть позже к площади подъехали два автозака, но люди начали расходиться, стараясь при этом держаться вместе, чтобы исключить отдельные задержания. ОМОН не покидал машины.

Ранее небольшие акции прошли в районе парка Победы у стелы "Минск - город герой", возле Комаровского рынка и в районе Дворца спорта. В первых двух случаях им никто не мешал. Однако у Дворца спорта силы правопорядка сразу же пресекли акцию, задержав несколько человек.