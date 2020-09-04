Трамп заявил, что нормализовать связи с Израилем после ОАЭ готовы и другие арабские страны

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американская администрация располагают информацией о том, что нормализовать отношения с Израилем вслед за ОАЭ готовы и другие арабские страны. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Другие страны на Ближнем Востоке активно контактируют с нами и спрашивают: когда наш выход, когда мы подписываем [соглашение о нормализации отношений с Израилем]?" - сказал американский лидер. Он выступил перед журналистами в Белом доме на церемонии заключения президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Авдулахом Хоти договоренности о нормализации экономического сотрудничества.

"Думаю, на Ближнем Востоке будет великий мир. И никто не мог произнести таких слов на протяжении долгого времени", - добавил Трамп.

Он сообщил 13 августа о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования ближневосточного конфликта. Как ожидается, подписание соглашения между ОАЭ и Израилем пройдет в Белом доме 18 сентября.