В Белоруссии обнародовали упомянутую Лукашенко запись разговора об инциденте с Навальным

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал в пятницу запись разговора об инциденте с Алексеем Навальным, о перехвате которого белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил в четверг на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Отвечая на следующий вопрос "абонента из Варшавы", а подтверждается ли отравление Навального, "абонент из Берлина" сказал: "Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши".

Голос, обозначенный как "абонент из Берлина", сообщил о том, что "все идет по плану". "Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления", - звучит русский перевод записи с английского языка.

Далее приводятся слова "абонента из Варшавы", который говорит: "Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси... Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России".

В ответ собеседник из Берлина заверил, что "занимается этим".

Далее, как следует из обнародованной записи, собеседники обсуждали ситуацию в самой Белоруссии. При этом "абонент из Варшавы" признает, что дела идут не очень хорошо, так как "президент Лукашенко оказался крепким орешком". "Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем", - отметил он и добавил, что остальное он не может обсуждать по телефону.

В четверг президент Александр Лукашенко, принимая премьер-министра России Михаила Мишустина в Минске, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации. Кто вел этот разговор, глава республики не уточнил. В тот же день, как сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, материалы белорусской разведки были переданы ФСБ РФ. По словам Пескова, в настоящее время "они анализируются спецслужбами".

Кабмин ФРГ назвал заявление Лукашенко не соответствующим действительности.