США считают, что Китай и Россия могут попытаться вмешаться в президентские выборы

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты дали понять России, Китаю и Ирану, что вмешательство в американские выборы является "красной линией", и ее пересечение грозит чрезвычайными последствиями. Это утверждал в пятницу на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

"Мы провели красную линию, мы дали ясно понять Китаю, России, Ирану и другим странам, что <...> любой, кто попытается вмешаться в американские выборы, столкнется с чрезвычайными последствиями", - заявил он.

При этом, по словам О'Брайена, из всех перечисленных стран Китай проводит самую масштабную программу оказания влияния на США. "Во-первых, есть Китай, у которого самая масштабная программа влияния на США с политической точки зрения. Есть Иран и есть Россия. Это три страны-противника, которые стремятся нарушить наши выборы", - утверждал он.

"Одни из них предпочитают [кандидата от демократов Джозефа] Байдена, как говорят некоторые люди, другие - президента [Дональда Трампа]. Моя позиция заключается в том, что не имеет никакого значения, чего они хотят, и любая страна, которая намерена вмешаться в свободные и честные выборы в США, должна быть остановлена", - добавил помощник Трампа.

О'Брайен отметил также, что власти США обеспокоены надежностью системы голосования по почте, против которой неоднократно выступал республиканец Трамп и которую поддерживают в условиях пандемии демократы. "Конечно же, существует огромная обеспокоенность по поводу голосования по почте. Думаю, что эти вопросы очень сильно отличаются от обеспокоенности по поводу попыток иностранных противников вмешаться в наши выборы", - уточнил он.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".

Действия в отношении ВС США

По словам О'Брайена, США также заявили России о недопустимости агрессивных действий в отношении американских вооруженных сил (ВС).

Он утверждал, что Вооруженные силы России периодически действовали в последние годы агрессивно в отношении американских военных. "Мы действительно видим агрессивное поведение со стороны россиян. Мы видели это с некоторыми перехватами [в воздухе]. Мы видели это в последние пару лет при их взаимодействии с нашими военными кораблями. Мы видели это в текущей ситуации с пересекающимися [в Сирии военными] патрулями", - полагает советник американского лидера.

"Мы обеспечим то, что везде, где мы действуем, <...> наши военнослужащие будут в состоянии защищать себя", - подчеркнул О'Брайен.

В связи с этим у него поинтересовались, было ли данное предупреждение передано России. "Это было доведено до их (должностных лиц России - прим. ТАСС) сведения очень ясно", - заверил представитель Белого дома. Этот сигнал был передан "на надлежащем уровне", отметил О'Брайен.

Он отказался приводить дальнейшие детали на этот счет. "Они (россияне - прим. ТАСС) получили очень мощный сигнал", - считает помощник главы администрации США.