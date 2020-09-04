Байден пригрозил "прямо ответить" в случае вмешательства в выборы США из-за рубежа

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден не согласен с тем, что Китай представляет для США большую угрозу с точки зрения вмешательства в выборы, чем Россия, и заявил о намерении "прямо ответить" в случае вмешательства в выборы в США из-за рубежа. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с журналистами в Уилмингитоне (штат Делавэр). Его выступление транслировала телекомпания CNN .

"Нет, это не так, это не соответствует тем разведывательным брифингам, которые для меня проводились, - сказал Байден, отвечая на вопрос, представляет ли Китай большую угрозу, чем Россия. - В мире есть много стран, которые хотели бы дестабилизировать наши выборы, но Россия - среди тех, кто действует наиболее последовательно и никогда не отступает".

"Я хочу ясно заявить, что если какая-либо страна предпримет какие-либо действия по делигитимизации американских выборов, то это станет прямым покушением на наш суверенитет, и я в качестве президента США прямо отвечу на это", - подчеркнул Байден

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".