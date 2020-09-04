Франция выступила за скорейшее введение санкций против белорусских чиновников

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Страны ЕС пока еще обсуждают детали санкций против официальных лиц Белоруссии, однако Франция выступает за их скорейшее введение. Так в МИД Франции отреагировали на просьбу журналистов прокомментировать утверждение немецкой газеты Die Welt о том, что из-за позиции Франции президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список.

"Министры иностранных дел, а затем главы государств и правительств ЕС <...> приняли решение ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за махинации на выборах и акты внутренних репрессий. Мы желаем, чтобы эти санкции были введены как можно скорее. Европейские институты и страны - участницы ЕС работают над содержанием этих мер, они будут обнародованы Евросоюзом, когда придет время", - заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В пятницу газета Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии. По информации издания, главный аргумент против такого шага заключается в том, что включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.

В середине августа стало известно, что в связи с акциями протеста в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе. Санкции ЕС против Белоруссии за нарушения прав человека действовали с 2004 по 2016 год, в разные годы черный список расширялся и сокращался, увеличиваясь временами до 130 человек. В сентябре 2008 года Евросоюз заморозил санкции, однако возобновил их действие и даже ужесточил после президентских выборов в республике в 2010 году.

На неформальной встрече в Берлине 27-28 августа главы МИД стран ЕС приняли решение как можно скорее завершить санкционную процедуру в отношении Белоруссии.