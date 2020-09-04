NOC Ливии потребовала немедленного вывода всех вооруженных формирований с ее объектов

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии вновь призывает к немедленному прекращению присутствия вооруженных формирований на всех нефтяных объектах страны после инцидента со стрельбой в одном из крупнейших наливных портов Рас-Лануф. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в пятницу.

По данным корпорации, судно Mohammed Bay, зарегистрированное на Коморских островах, должно было войти в коммерческую часть Рас-Лануфа в 11:00 по местному времени 4 сентября для погрузки лома. Однако, как указывается в коммюнике, группа вооруженных людей, относящаяся к так называемым формированиям по охране нефтяных месторождений (Petroleum Facilities Guards), в том числе иностранные наемники вынудила его зайти в морскую гавань в два часа ночи, запугав команду. При этом они открыли огонь боевыми патронами и стреляли из гранатометов в районе, где находятся склады с опасными и легковоспламеняющимися материалами, отметили в NOC.

"Присутствие формирований, включая наемников, которые страдают от нехватки какой-либо дисциплины, представляет собой реальную угрозу для работников и объектов NOC по всей Ливии, - указал в заявлении глава корпорации Мустафа Саналла. - Этот инцидент является последним в серии неудач так называемой охраны нефтяных объектов. Они в очередной раз продемонстрировали свой абсолютный непрофессионализм и полное пренебрежение к верховенству закона".

"К счастью, обошлось без жертв, но такое неприемлемое поведение могло привести к гуманитарной и экологической катастрофе, - подчеркнул Саналла. - Мы призываем все стороны и международное сообщество поддержать немедленное прекращение военного присутствия на всех ливийских нефтяных объектах, а также заменить доказавшую свою несостоятельность охрану. Все вооруженные группировки, особенно иностранные наемники, должны немедленно покинуть их".

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов. Добыча нефти на большинстве месторождений в стране фактически прекратилась около шести месяцев назад. Остановка производства сырья и закрытие нефтеналивных портов на востоке страны, по данным NOC, принесли стране убытки в размере более $6,5 млрд.