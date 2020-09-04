В США заявили, что не заставляли Сербию и Косово заключать экономическое соглашение

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. США не являются стороной соглашения о нормализации экономического сотрудничества Сербии и непризнанного Косова и не заставляли две стороны его заключать. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Белом доме спецпредставитель США по мирным переговорам между Сербией и Косовом Ричард Гренелл.

"Существует большое количество теорий заговора по поводу того, с какими предложениями мы пришли за стол переговоров", - отметил он. "Мы не являемся стороной соглашения. И это очень важно помнить: <...> мы не заставляли две стороны что-либо делать, это была реальная возможность для двух сторон поговорить. У нас не было какого-то большого проекта, у нас не было каких-то абсолютных требований", - утверждал Гренелл.

"То, что подписал [президент США Дональд] Трамп, он сделал в качестве свидетеля, чтобы тем самым сказать, что это отличное соглашение, и США рады его заключению", - подчеркнул спецпредставитель США.

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали в пятницу при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. По данным приштинского телеканала "Клан Косова", соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.