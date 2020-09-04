Байден позитивно оценил подписание экономического соглашения между Сербией и Косово

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден позитивно оценил подписание в пятницу в Вашингтоне соглашение о нормализации экономического сотрудничества Сербии и непризнанного Косова. Об этом он заявил в пятницу на встрече с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр). Его выступление транслировала телекомпания CNN.

По его словам, он не знает конкретных условий соглашения между Белградом и Приштиной, но считает, что "Косово должно быть независимым государством, а не частью Сербии". "Думаю, что нормализация отношений - это в целом позитивное явление", - добавил он.

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали в пятницу при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. О заключении соглашения сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.