Встреча министров обороны Индии и Китая в Москве завершена

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Главы оборонных ведомств Индии и Китая Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ завершили встречу, которая прошла в пятницу на полях проходящего в Москве совещания глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС. Об этом сообщается на странице министра обороны Индии в Twitter.

"Встреча министра обороны Раджнатха Сингха с министром обороны Китая генералом Вэй Фэнхэ в Москве завершена. Встреча продолжалась в течение 2 часов 20 минут", - говорится в сообщении.

Другие подробности встречи пока не сообщаются. Это была первая встреча на высоком уровне представителей Индии и Китая после инцидента у разделяющей две страны линии фактического контроля в восточном Ладакхе. Ожидалось, что Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ обсудят ситуацию, сложившуюся в индийской союзной территории Ладакх после того, как там возникло противостояние военнослужащих двух этих государств.

В минувший понедельник Минобороны Индии заявило, что в ночь на 30 августа войска страны предотвратили "провокационные перемещения" китайских сил, предпринятые "с целью изменения статус-кво" на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Во вторник МИД Индии сообщил, что войска КНР 31 августа снова устроили провокацию на южном берегу озера Пангонг-Цо. Подробности о том, что именно произошло в Восточном Ладакхе, не приводятся. В Пекине решительно отвергают обвинения индийской стороны.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх остается напряженной с начала мая.