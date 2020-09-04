ФБР назвало три главных метода попыток вмешаться извне в ноябрьские выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что Россия, Китай и иные противники США предпринимают попытки повлиять на американские выборы с помощью таких методов, как кибератаки, дезинформация в социальных сетях и размещение политической рекламы от лица американских граждан. Это утверждение содержится в рекомендациях к предстоящим в ноябре выборам, опубликованным в пятницу на сайте отделения ФБР в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Зарубежные противники, включая Россию и Китай, а также ориентированные на них группировки пытаются незаконно повлиять на американские политические процессы. Злонамеренные операции из-за рубежа нацелены на то, чтобы подорвать доверие к нашим демократическим институтам", - утверждает ФБР. Оно назвало в числе трех основных методов оказания такого рода воздействия кибератаки на избирательные кампании и инфраструктуру органов власти США. Кибератаки могут включать "взлом и организацию утечек щепетильной информации из компьютеров, баз данных, сетей, телефонов и электронной почты".

Другим методом названо тайное финансирование, размещение политической рекламы под личиной граждан США, лоббирование со стороны незарегистрированных иностранных агентов влияния и противоправные пожертвования на избирательную гонку. Третьим главным методом является дезинформация в соцсетях в целях посеять сомнения, обмануть или огорчить американцев. Для этого подходят актуальные социальные проблемы, вызывающие поляризацию общественного мнения в США, пояснило ФБР.

Оно информировало, что для выявления и противодействия подобным угрозам тесно взаимодействует с "партнерами на каждом уровне", включая технологические компании и операторов социальных платформ.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".