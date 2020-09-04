Венесуэла считает новые санкции США попыткой вмешаться в парламентские выборы в республике

ГАВАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы назвали санкции США против представителей Национального избирательного совета попыткой вмешательства в процесс проведения выборов в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) в декабре. Соответствующее заявление распространил в пятницу МИД Боливарианской Республики.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в очередной раз заявляет международному сообществу об интервенционистской агрессии Вашингтона, который в нарушение международного права незаконно применяет односторонние принудительные меры против венесуэльских демократических институтов, в частности, пытаясь вмешаться в процесс проведения парламентских выборов, - говорится в заявлении. - С помощью этих незаконных мер администрация [президента США Дональда] Трампа хочет предотвратить неизбежное. Никакое внешнее давление не сможет помешать венесуэльскому народу реализовать право суверенно решать свою судьбу".

В пятницу Минфин США сообщил о введении санкций в отношении четырех граждан Венесуэлы, в том числе председателя Национального избирательного совета страны Индиры Альфонсо. В списке значатся также другой представитель Национального избирательного совета Хосе Луис Гутьеррес, уполномоченный по защите интересов государства в имущественных вопросах Рейнальдо Муньос и венесуэльский политик Давид де Лима. Санкции предусматривают блокировку любой собственности фигурантов списка на территории США.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.