Трамп заявил, что не намерен извиняться за приписываемые ему утверждения о военнослужащих

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не намерен извиняться за приписываемые ему СМИ утверждения о погибших во время Первой мировой войны американских военнослужащих.

Во время беседы с журналистами в Белом доме его спросили, видит ли он необходимость принести извинения за то, что якобы называл неудачниками павших военнослужащих. "Нет, это лживая история, написанная журналом, который, вероятно, не собирается существовать долгое время. Это была целиком лживая история, и это подтвердили многие люди, которые действительно там были. Это ужасно, когда кто-то говорит такое, особенно обо мне, потому что я сделал для ВС больше, чем кто-либо другой", - ответил президент.

Министр обороны Марк Эспер в пятницу поддержал американского лидера, заявив, что тот уважает военнослужащих страны. "Президент Трамп испытывает глубокое уважение и восхищение перед военнослужащими, ветеранами нашей страны и их семьями. Вот почему он боролся за повышение [их] зарплаты и финансирования наших ВС", - отметил руководитель оборонного ведомства, которого, как сообщали местные СМИ, Трамп намеревался отправить в отставку.

В четверг журнал The Atlantic опубликовал материал, в котором говорится, что глава вашингтонской администрации в 2018 году отказался отправиться на кладбище в окрестностях Парижа, где похоронены участвовавшие в Первой мировой войне американские военнослужащие, потому что якобы боялся испортить прическу под дождем. По версии журнала, который ссылается на многочисленные источники, Трамп сказал, что кладбище "набито неудачниками".