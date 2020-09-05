Белый дом: Сербия и Косово благодаря экономике придут к политическому урегулированию

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Сербия и непризнанное Косово по мере развития экономических связей придут к политическому урегулированию. Такое мнение выразил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он прокомментировал подписанное в тот же день в Белом доме при посредничестве Дональда Трампа президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Авдулахом Хоти соглашение о нормализации экономических отношений

"В центре внимания здесь нормализация экономических связей. И это действительно фантастический шаг, который сделали два народа, Косово и Сербия. На это потребовалось много усилий. Я думаю, что это первый шаг. В будущем, по мере развития этих экономических связей, я думаю, что будет политическое урегулирование оставшихся вопросов", - сказал советник главы государства.

Выступавший после него спецпредставитель США по мирным переговорам между Сербией и Косовом Ричард Гренелл надеется, что "сосредоточение усилий на экономике и создании рабочих мест может [помочь] избавиться от политических дел".

В свою очередь президент США Дональд Трамп рассказал, что США "работали над этим [соглашением] практически с самого начала [его] администрации". "Я думаю, у них [Сербии и Косово] будут потрясающие отношения. Экономика сблизит их, она объединит две страны", - полагает американский лидер.