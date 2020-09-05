Глава МИД Греции вручил генсеку ООН копию греко-египетского соглашения о морских зонах

АФИНЫ, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас вручил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в Нью-Йорке копию греко-египетского соглашения о демаркации морских зон в Средиземноморье. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении греческого внешнеполитического ведомства.

По данным ведомства, Дендиас проинформировал генсека ООН о турецких провокациях, создающих "проблемы для стабильности и мира в регионе", а также обменялся с Гутерришем "некоторыми взглядами на будущее кипрской проблемы, в том числе и о том, как все могло бы развиваться после "выборов" у турок-киприотов".

Дендиас также прокомментировал реакцию Афин на неожиданное заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Греция и Турция готовы начать технический диалог в рамках Североатлантического альянса. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас в пятницу опроверг возможность начала такого диалога, отметив, что Столтенберг представил предложения на техническом уровне по предотвращению инцидента между двумя странами, и данный документ никак нельзя назвать соглашением о возобновлении диалога.

"Мы не изучали [представленный Столтенбергом] документ, поэтому я не могу сказать вам о неудовлетворенности или удовлетворении. Но я хочу повторить то, что содержится во вчерашних заявлениях Министерства иностранных дел, то есть о том, что Греция не ведет переговоры с Турцией. Греция четко дала понять, что переговоры с Турцией могут состояться только тогда, когда турецкие корабли покинут континентальный шельф Греции. Но не до тех пор, пока там остаются турецкие корабли", - отметил Дендиас.

6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Документ уже ратифицирован парламентами двух стран. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. Анкара заявила, что не признает данный документ, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.