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Директор по РФ в СНБ США может стать помощником госсекретаря по контролю над вооружениями

Райан Талли во время работы в СНБ занимался вопросами выхода США из ДОН и запрета экспорта компонентов для китайской компании Huawei, а также ситуацией вокруг Ирана и МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинул в пятницу кандидатуру заместителя своего помощника и старшего директора по России Совета национальной безопасности при Белом доме Райана Талли на пост помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Сегодня [в пятницу] президент Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть на ключевые должности в своей администрации [кандидатуры] следующих лиц: <...> Райана Майкла Талли из Нью-Йорка на должность помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений", - отмечается в документе. Кандидатуру Талли должен одобрить Сенат Конгресса США.

Во время работы в СНБ он занимался вопросами выхода США из Договора по открытому небу и запрета экспорта компонентов для китайской телекоммуникационной компании Huawei, а также ситуацией вокруг Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На свою нынешнюю должность Талли был назначен 10 июля, ранее работал в Госдепартаменте, в СНБ перешел в 2018 году.

Он сопровождал спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли на встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым 22 июня в Вене. Биллингсли является кандидатом на пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, его также должен утвердить Сенат.

31 августа госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду, что Россия и США смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца года.

В Вене 18 августа завершился очередной раунд межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации России и США второй раз в 2020 году провели встречу в австрийской столице. По итогам консультаций Биллингсли сообщил, что готов рекомендовать Трампу рассмотреть возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при достижении согласия с Москвой по ряду вопросов. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявил, что условия, выдвигаемые США для продления договора, нереалистичны.

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