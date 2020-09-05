Временные власти Боливии подали в МУС жалобу на Эво Моралеса из-за перекрытия дорог

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сентября. /ТАСС/. Временное правительство Боливии подало в Международный уголовный суд (МУС) жалобу, в которой обвинило экс-президента Эво Моралеса в преступлениях против человечности из-за перекрытия дорог, которые привели к перебоям в поставках медсредств. Об этом сообщил в пятницу орган, представляющее интересы боливийского государства в судах.

"МУС в Гааге принял жалобу Боливии в отношении Эво Моралеса по обвинению в преступлениях против человечности", - говорится в сообщении.

По мнению боливийских властей, "преступление состоит в перекрытии дорог и въездов в ряд городов". Как утверждает сторона обвинения, эти действия "привели к смерти как минимум 40 пациентов, которые не получили своевременную медицинскую помощь".

Протесты и забастовки, которые сопровождались перекрытием дорог, начались в Боливии после того, как 23 июля председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии Сальвадор Ромеро объявил, что инстанция без согласования с парламентом приняла решение перенести выборы с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии. Моралес, подавший в отставку с поста президента в ноябре прошлого года из-за волны протестов, и его сторонники называли решение незаконным, так как до этого парламент принял закон о проведении голосования, изначально запланированного на 3 мая, до 6 сентября. Временное правительство обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить в отношении Моралеса дело по обвинению в "терроризме, геноциде и преступлении против общественного здоровья" из-за действий протестующих.

В середине августа и. о. президента Жанин Аньес подписала новый закон о переносе выборов, одобренный парламентом после переговоров ВИС с профсоюзами и представителями кандидатов в президенты. Документ закрепляет 18 октября в качестве дня голосования и запрещает его новый перенос.