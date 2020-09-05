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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп заявил, что мэр Вашингтона согласилась с требованием усилить борьбу с беспорядками

Ранее президент США заявил, что намерен лишить федерального финансирования Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд, власти которых не препятствуют "анархии, насилию и разрушениям"

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер провела переговоры с администрацией президента Дональда Трампа и согласилась предпринять необходимые шаги для предотвращения беспорядков, чтобы не лишаться федерального финансирования. Об этом американский лидер заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.

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"Мы только что говорили с мэром Боузер, и она готова делать все, что потребуется. У нас с ней был очень хороший разговор", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что намерен лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон (округ Колумбия), Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), власти которых не препятствуют "анархии, насилию и разрушениям". Президент подписал меморандум, согласно которому правительство начинает проверку в отношении выделения федеральных средств Сиэтлу, Портленду, Нью-Йорку и Вашингтону.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Волна общественного возмущения привела также к повышенному вниманию к сохраняющейся в США расовой дискриминации в различных сферах жизни.

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