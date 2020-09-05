Трамп: переговоры России и США по контролю над вооружениями идут очень хорошо

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Консультации России и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями идут очень хорошо, Вашингтон хочет включить в них Китай. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"В данный момент с Россией мы ведем переговоры по договору о нераспространении ядерного оружия, что для меня является очень важным вопросом <...> В определенный момент мы включим Китай в эти переговоры, но с Россией у нас все очень хорошо по нераспространению ядерного оружия", - сказал президент. Глава государства имел в виду двусторонние консультации по стратегической стабильности в Вене, в которых участвуют замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Трамп добавил, что считает контроль над вооружениями "гораздо более важным" вопросом, чем глобальное потепление. Он в очередной раз заявил, что ядерный арсенал Китая "растет довольно быстрыми темпами".

Диалог продолжается

Как заявил во вторник Рябков, Россия не видит, что у США сформировался однозначный настрой в пользу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, диалог между РФ и США с процессом оценки приоритетов и предпочтений каждой стороны продолжается. Как указал замглавы МИД РФ, Москва и Вашингтон на консультациях по стратегической стабильности в Вене обсуждают будущее контроля над вооружениями и ситуацию вокруг действующего ДСНВ, а также его перспективы.

31 августа госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду, что Россия и США смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца года.

В Вене 18 августа завершился очередной раунд межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации России и США второй раз в 2020 году провели встречу в австрийской столице. По итогам консультаций Биллингсли сообщил, что готов рекомендовать Трампу рассмотреть возможность продления ДСНВ при достижении согласия с Москвой по ряду вопросов. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявил, что условия, выдвигаемые США для продления договора, нереалистичны.

Интерес СМИ

Кроме того, Трамп считает, что американским СМИ следует обращать больше внимания на деятельность Китая, нежели на события, связанные с Россией.

"Интересно, что все постоянно упоминают Россию. Я не против того, чтобы упоминали Россию, но я думаю, что, возможно, Китай на данный момент - это страна, о которой вам стоит говорить намного больше, чем о России, потому что то, что делает Китай, намного хуже, если посмотреть на то, что происходит в мире", - убежден Трамп.

"Посмотрите, что произошло с китайским вирусом (так президент США называет коронавирус - прим. ТАСС)", - призвал он. "Посмотрите, что они сделали с 188 странами по всему миру, но вы никогда не спрашиваете про Китай, вы спрашиваете про Россию", - обратился он к присутствовавшим журналистам.