Главы оборонных ведомств КНР и Индии высказались за мир на границе двух стран

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и глава оборонного ведомства Индии Раджнатх Сингх в ходе встречи в Москве высказались за конструктивный диалог и выразили обоюдное стремление сохранять мир и стабильность на китайско-индийской границе. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа.

"Обе стороны должны предпринять совместные усилия и способствовать скорейшему снижению напряженности на китайско-индийской границе, обеспечить мир и стабильность в этом районе", - приводит агентство слова Вэй Фэнхэ.

По словам китайского министра, Пекин надеется, что индийская сторона проявит сдержанность и будет действовать в соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами двух стран. "Китай не намерен уступать ни пяди своей земли, войска КНР способны обеспечить целостность территории нашей страны", - подчеркнул он.

Раджнатх Сингх заявил, что Индия заинтересована в скорейшем отводе войск обеих стран из пограничного района. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно продвигать мирный диалог как между оборонными ведомствами, так и на дипломатическом уровне.

Ситуация на китайско-индийской границе

В минувший понедельник Минобороны Индии заявило, что в ночь на 30 августа войска страны предотвратили "провокационные перемещения" китайских сил, предпринятые "с целью изменения статус-кво" на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Во вторник, по сообщениям индийского МИД, войска КНР 31 августа якобы вновь предприняли рискованные действия на южном берегу озера Пангонг-Цо. Подробности о том, что именно произошло в Восточном Ладакхе, не приводятся. В Пекине решительно отвергают эти обвинения.

Ситуация на границе двух стран обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 солдат, более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх вновь произошли стычки между военными. По информации армейских источников Нью-Дели, огнестрельное оружие не применялось, в ход шли палки и камни, в результате не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что были убиты и ранены около 45 китайских солдат.