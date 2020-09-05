В США считают, что КНДР может готовиться к пуску баллистической ракеты с подлодки

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР могут вести подготовку к испытанию баллистической ракеты средней дальности с подводной лодки. Об этом сообщили в пятницу эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, изучив спутниковые снимки верфи Синпо на восточном побережье страны.

На них, в частности, изображено судно, которое может быть использовано при испытаниях баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Снимки, считают эксперты, "наводят на размышления, но не дают окончательных выводов о подготовке к предстоящим испытаниям БРПЛ "Пуккынсон-3".

2 октября 2019 года КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Глава агентства по развитию оборонных технологий Южной Кореи Нам Сэ Гю тогда отметил, что новая ракета отличается от предыдущей разработки этого же типа, "Пуккынсон-1", в особенности возросшей до 2000 км дальностью полета. Во время испытаний ракета КНДР пролетела 450 км и достигла высоты 910 км, но, как отмечали власти республики "она могла бы пролететь дальше, если бы пуск был осуществлен под нормальным углом".

КНДР впервые испытала баллистическую ракету подводных лодок "Пуккыксон-1" в августе 2016 года. После успешного запуска она была переконструирована для наземного старта и получила название "Пуккыксон-2" (первый запуск - в феврале 2017 года). По оценкам специалистов, обе ракеты имеют дальность полета около 1300 км.