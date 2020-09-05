{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

WSJ: разработчики вакцины от COVID-19 в США просят власти не торопиться с ее регистрацией

По сведениям газеты, соответствующее обращение компании-производители могут направить американским властям на следующей неделе
Описание
© EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Американские компании, разрабатывающие вакцины от коронавируса, планируют обратиться к властям США с коллективной просьбой не сертифицировать прививку до тех пор, пока не будет доказана ее полная безопасность и эффективность. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект готовящегося обращения.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По сведениям газеты, среди компаний, планирующих обратиться к американским властям, числятся Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer. Руководство последней в четверг не исключило того, что к концу октября получит достаточно данных относительно безопасности и эффективности вакцины для ее регистрации.

"Мы уверены, что эта просьба поспособствует тому, чтобы готовящаяся к регистрации вакцина от COVID-19 получила общественное одобрение, а также позволит обеспечить соблюдение всех правил, по которым происходит оценка [безопасности и эффективности вакцины]", - цитирует издание готовящийся документ. По сведениям источников The Wall Street Journal, соответствующее обращение компании-производители могут направить американским властям на следующей неделе.

Власти США ранее предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Ситуация на Корейском полуострове
МИД Китая: США должны содействовать выходу межкорейского диалога из "политического тупика"
Глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что Пекин заинтересован в обеспечении стабильности на Корейском полуострове
Читать полностью