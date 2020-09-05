США готовы помочь Индии и Китаю разрешить ситуацию на границе

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов готовы оказать помощь в деле разрешения ситуации, возникшей на границе между Индией и Китаем. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы готовы помочь Китаю и Индии. Если мы можем что-то сделать, мы будем рады принять участие и помочь", - отметил американский лидер. Ситуацию, произошедшую на границе двух государств, он назвал "очень неприятной".

Как подчеркнул президент, Вашингтон обсуждает с обеими сторонами возможные меры, которые он может принять, чтобы помочь разрядить ситуацию. Трамп и ранее предлагал помощь Китаю и Индии, однако Пекин заявил об отсутствии необходимости в посредничестве третьей стороны.

В ходе прошедшей в пятницу встречи в Москве министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и глава оборонного ведомства Индии Раджнатх Сингх высказались за конструктивный диалог и выразили обоюдное стремление сохранять мир и стабильность на китайско-индийской границе.

Ситуация на китайско-индийской границе

В минувший понедельник Минобороны Индии заявило, что в ночь на 30 августа войска страны предотвратили "провокационные перемещения" китайских сил, предпринятые "с целью изменения статус-кво" на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Во вторник, по сообщениям индийского МИД, войска КНР 31 августа якобы вновь предприняли рискованные действия на южном берегу озера Пангонг-Цо. Подробности о том, что именно произошло в Восточном Ладакхе, не приводятся. В Пекине решительно отвергают эти обвинения.

Ситуация на границе двух стран обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 солдат, более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх вновь произошли стычки между военными. По информации армейских источников Нью-Дели, огнестрельное оружие не применялось, в ход шли палки и камни, в результате не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что были убиты и ранены около 45 китайских солдат.